RTL+ bringt seine nächste Serieneigenproduktion an den Start. «Zwei Seiten des Abgrunds» startet am 8. Mai 2023 auf dem Streamingdienst. Alle sechs Folgen des Krimis sind ab diesem Datum auf einen Schlag auf der Plattform der RTL-Gruppe verfügbar. Das gab RTL in einer Pressemitteilung bekannt.