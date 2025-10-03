Zwei Staffeln geplant: «Peaky Blinders» kehrt mit Sequel-Serie zurück

Kehrt Cillian Murphy zurück?

Cillian Murphy (49), der den Tommy Shelby in der Ursprungsserie spielte und einer der Stars der sechs «Peaky Blinders»–Staffeln war, ist als Executive Producer mit dabei. Ob er auch zu sehen sein wird, ist bisher unklar. Zum restlichen Cast werden ebenfalls noch keine Angaben gemacht. Das Sequel soll zwei Staffeln mit jeweils sechs rund 60–minütigen Episoden bekommen. In Grossbritannien wird die Serie bei der BBC zu sehen sein, im Rest der Welt via Netflix.