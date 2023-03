Zwei «Star Wars»-Filme auf Eis gelegt: So geht es in den Kinos weiter

Vorerst kein «Star Wars»-Film des Marvel-Chefs

Zunächst zu den bekannten Projekten, die sich nicht mehr in aktiver Entwicklung befinden sollen: Marvel-Boss Kevin Feige (49) wollte einen «Star Wars»-Film produzieren, zu dem «Doctor Strange in the Multiverse of Madness»-Autor Michael Waldron (35) bereits an einem Drehbuch arbeitete. Dieses Projekt ist jetzt jedoch zugunsten des Marvel Cinematic Universe auf Eis gelegt worden. Waldron arbeitet am Skript zum kommenden Avengers-Film «Avengers: Secret Wars», der im November 2025 in den Kinos erscheinen soll. Feige ist als Ober-Aufseher derweil mit den bis zu 20 Marvel-Serien und -Filmen beschäftigt, die allein für die kommenden vier Jahre angekündigt sind.