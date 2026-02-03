Zwei Stars, ein Enkel: Eddie Murphy und Martin Lawrence werden Opa

Die Kinder der beiden Hollywood–Grössen hatten sich Mitte Mai des vergangenen Jahres in einer intimen Kirchenzeremonie das Jawort gegeben. Das hatte Eddie Murphy rund zwei Wochen später als Gast in der «Jennifer Hudson Show» ausgeplaudert. Sein Sohn und seine Schwiegertochter seien nur zu zweit mit einem Pfarrer in der Kirche gewesen. «Es war eine ruhige kleine Sache», berichtete der Schauspieler.