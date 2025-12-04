Zweifacher Grammy-Gewinner Steve Cropper ist tot

Den Hit «(Sittin' on) the Dock of the Bay» schrieb Cropper gemeinsam mit Otis Redding und erhielt dafür 1969 seinen ersten von zwei Grammys. Den Mix fertigte er nur wenige Tage nach der Beerdigung Reddings, der im Dezember 1967 bei einem Flugzeugabsturz in Wisconsin ums Leben kam. Auch die Hits «In the Midnight Hour» von Wilson Pickett und «Knock on Wood» von Eddie Floyd stammen aus seiner Feder.