Zweimal im hellen Kleid: Heidi Klum setzt auf den Oscartrend

Heidi Klum (52) hat in der Oscar–Nacht zwei aufsehenerregende Auftritte hingelegt. Dabei folgte sie dem Farbtrend der diesjährigen Preisverleihung. Auch Stars wie Emma Stone, Timotheé Chalamet, Elle Fanning und Gwyneth Paltrow kamen in hellen Tönen.
Erster Oscarbesuch seit zehn Jahren
Zuletzt hatte die gebürtige Bergisch Gladbacherin die Acadamy Awards 2016 besucht. Damals trug sie Flieder, diesmal wählte sie für den Auftritt im Dolby Theatre ein beigefarbenes Kleid von Chrome Hearts, das mit vielen weissen Perlen und Pailetten besetzt war, die teilweise kleine Kreuze bildeten. Zu dem schulterfreien Dress mit Korsett–Oberteil und einem schmalen, langen Rock kombinierte die «Germany's next Topmodel»–Moderatorin eine mehrreihige Perlenkette, an der ein Kreuz hing.
Bei Instagram gab Klum, die ohne Ehemann Tom Kaulitz (36) unterwegs war, einen Einblick in die Vorbereitungen. Ein Team aus drei Stylingexperten kümmerte sich in ihrer Villa darum, dass sie einen perfekten Auftritt auf dem roten Teppich absolvieren konnte.
Sexy Auftritt auf der «Vanity Fair»–Party
Nach der Preisverleihung ging es für die 52–Jährige noch weiter zu der «Vanity Fair»–Party. Dort ist Klum seit Jahren Stammgast. Für die legendäre Oscar–Party schlüpfte sie in ein weiteres Kleid von Chrome Hearts, das wesentlich freizügiger war. Das cremefarbene Neckholder–Dress wartete mit tiefen Rücken– und Vorderausschnitten sowie hohen Beinschlitzen auf. Ein mit grossen Ranken versehener, durchsichtiger Netzstoff gab sexy Einblicke. Die Haare trug sie wie bereits zu ihrem ersten Auftritt offen.