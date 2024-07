Zweite Hochzeit von Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi?

«Es wird riesig werden»

Für das Event, das eine «hochkarätige Gästeliste» habe, sollen demnach Millie Bobby Browns Schauspielkollegen aus der Serie «Stranger Things» anreisen. Auch enge Freunde wie der «The Only Way Is Essex»–Star Mark Wright (37) und seine Frau Michelle Keegan (37) seien eingeladen. Die Hochzeit werde erneut in den USA stattfinden. Die Gäste hätten «bereits begonnen, Flüge zu buchen». «Es wird riesig werden», verriet der angebliche Insider weiter.