Zweite Karriere? Adele plant angeblich eigene Dessous-Marke

Erst vor etwa einem Monat hat Adele ihr erstes Konzert im Caesars Palace in Las Vegas gegeben. Noch bis zum 25. März 2023 wird die Sängerin im Rahmen der «Weekends with Adele»-Shows dort auftreten. Unter Tränen hatte sie Anfang dieses Jahres in einem Instagram-Video nur 24 Stunden vor dem Start ihre geplanten Shows in Las Vegas abgesagt. In den sozialen Medien erfuhr die Britin daraufhin eine starke Gegenreaktion. Inzwischen wird sie aber bei ihren Auftritten in Las Vegas vom Publikum gefeiert.