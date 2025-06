Zweite «Kaulitz & Kaulitz»-Staffel zeigt mehr Tokio Hotel und Privates

Wird es eine dritte Staffel geben?

Die erste Staffel, die am 25. Juni 2024 veröffentlicht wurde, stieg in Deutschland und Österreich direkt auf Platz eins der Streaming–Charts ein. Recht schnell wurde dann die Fortsetzung verkündet. Und das Ende der achten Folge gibt nun ein paar Hinweise darauf, dass die Serie in eine dritte Runde gehen könnte. «Man soll aufhören, wenn es man schönsten ist», sagt Tom. «Aber jetzt ist es nicht am schönsten.» Denn die Brüder schlagen ernste Töne an: Tokio Hotel musste kurzfristig ein Konzert in Mexiko–Stadt absagen, Tom plagten Cluster–Kopfschmerzen, Bill litt an Herzschmerz. Sein Jahr sei gefühlt rückwärts gelaufen, findet der Frontmann. Beruflich sei es vorangegangen, aber privat habe er 20 Schritte zurück gemacht. Nun müsse es aber auch mal wieder vorwärtsgehen. Das lässt viel Stoff für eine weitere Staffel. Und auch der Traumpool ist noch nicht vollendet. Wahrscheinlich werde man dann in der achten Staffel berichten können, dass er Pool fertig sei, unkt Tom.