Zweite Rolle nach Prozess: Johnny Depp spielt Satan

Johnny Depp (60) hat seine zweite Rolle nach seinem gewonnenen Verleumdungsprozess gegen Ex–Ehefrau Amber Heard (38) ergattert – und was für eine. Der in Hollywood zuletzt in Ungnade gefallene Schauspieler verkörpert den Satan höchstpersönlich. «The Carnival At The End Of Days» heisst der Film von Kultregisseur Terry Gilliam (83, «12 Monkeys», «Brazil»). Das ehemalige Mitglied der Komikergruppe Monty Python stellte das Projekt gegenüber dem französischen Magazin «Premiere» vor. Depp und Gilliam arbeiteten bereits zweimal zusammen: bei «Fear and Loathing in Las Vegas» (1998) und «Das Kabinett des Doktor Parnassus» (2009).