Zweite Staffel «Bridgerton»: Daphne taucht auf neuen Serienfotos auf

Ein Schnappschuss, der jedoch besonders ins Auge sticht, ist jener mit Daphne, die in einer Bibliothek offenbar ein besorgtes Gespräch mit ihrem Bruder Anthony führt. Phoebe Dynevor, die in der ersten Staffel die Hauptrolle innehatte, kehrt in den neuen Folgen zurück. Ihr Co-Star Regé-Jean Page (33), der in Staffel eins den begehrten Herzog von Hastings mimte, wird nicht mehr Teil der Serie sein.