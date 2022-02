Zweite Staffel «Bridgerton»: Das verrät der erste Teaser-Trailer

Die Hauptdarstellerin der ersten Staffel, Phoebe Dynevor (26) alias Daphne Bridgerton, wird in den neuen Folgen offenbar des Öfteren zu sehen sein. Um sie werden sich die neuen Folgen jedoch nicht drehen. In den Fokus rückt stattdessen Daphnes Bruder Anthony (Jonathan Bailey, 33), der versucht, seiner Rolle als Bridgerton-Familienoberhaupt gerecht zu werden. Die Suche nach der passenden Ehefrau gehört dazu. So soll Anthony mit der schönen Kate Sharma anbandeln, die von Newcomerin Simone Ashley (26) verkörpert wird.