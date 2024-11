Zweite Staffel «Die Kaiserin»: Der Kampf um Liebe, Familie und Politik

Staffel eins der deutschen Netflix–Produktion feierte am 29. September 2022 Premiere und konnte Historiendrama–Fans überzeugen. Die Staffel hielt sich fünf Wochen lang an der Spitze der Netflix–Charts und belegte in 88 Ländern weltweit einen Platz in den Top 10 des Streaminganbieters. Beim Deutschen Fernsehpreis 2023 wurde Franz–Darsteller Philip Froissant (geb. 1994) in der Kategorie «Bester Schauspieler» ausgezeichnet. Die Serie räumte im November 2023 sogar bei den 51. International Emmy Awards den Titel als «Beste Drama–Serie» ab. Bereits im November 2022 wurde bekannt, dass eine zweite Staffel in Planung sei, der Drehstart wurde im September 2023 verkündet.