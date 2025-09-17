Zweite Staffel «Gen V»: Wie der Ableger das «The Boys»-Ende einläutet

Was wurde aus Chance Perdomos Figur?

Eine wichtige Rolle übernimmt Neuzugang Hamish Linklater in Season zwei: Er spielt den neuen Dekan der Uni namens Cipher, der seine ganz eigenen Ziele verfolgt. Auf einen Star von Staffel eins müssen die Fans jedoch schmerzlich verzichten: Chance Perdomo kam kurz vor den Dreharbeiten der neuen Episoden bei einem Motorradunfall ums Leben, er wurde nur 27 Jahre alt. Die Macher der Serie haben sich dazu entschlossen, dessen Figur Andre nicht neu zu besetzen. Stattdessen starb sie off–screen den Serientod und dieser wurde, wie die Trailer zeigen, in die Handlung von Staffel zwei verwoben.