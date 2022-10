Die für ihre Modestatements bekannte Serie hat sogar einen eigenen Instagram-Account für ihre Kostüme: «And Just Like That... Costumes». Dort posteten die Kostümdesigner Molly Rogers und Danny Santiago nun die ersten Looks der neuen Staffel. Unter anderem trägt Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker, 57) darin wieder die Schlangenleder-Heels von Dior, die sie auch im ersten «SATC»-Film 2008 und in der ersten Staffel von «And Just Like That...» getragen hat.