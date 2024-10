Zweite Staffel «Wer isses?»: Michelle Hunziker ersetzt Ralf Schmitz

«Ich liebe Rätselraten», sagt sie in einem ProSieben–Statement. In der Sendung baue sie «voll auf meine weibliche Intuition – so schnell führt mich kein Kandidat und keine Kandidatin hinters Licht!» Chris Tall habe durch seine Erfahrung aus der ersten Staffel quasi einen Heimvorteil, «aber so schnell macht auch er mir nichts vor! Ich werde ihm schon zeigen, wer hier die bessere Detektivin ist», macht sie ihm eine Kampfansage. Chris Tall nimmt «die Herausforderung von Michelle mit ungleich grösserem Kampfgeist an, wenngleich ich ihr natürlich ab und an den Vortritt lasse als Gentleman, der ich bin – nicht.»