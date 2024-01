Zweite Talkshow-Ausgabe: Caren Miosga spricht mit Wolodymyr Selenskyj

Weiterer Neustart bei Polittalk

Nicht nur am Sonntagabend gibt es im Ersten eine Veränderung: Auch der ARD–Polittalk «hart aber fair» mit Moderator Louis Klamroth (34) feiert einen offiziellen Neustart, wie der Sender gerade ankündigte. Schon am kommenden Montag, den 29. Januar, wird das neue Konzept nach der Winterpause umgesetzt. Die vom WDR verantwortete Sendung rückt dann den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern noch mehr in den Fokus, hiess es in einem Statement.