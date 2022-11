In ihren Stories hat die Frau von Bushido den Kurztrip in ein Luxushotel in Abu Dhabi dokumentiert - unwissend, was sie erwartet. So fragt sie ihren Mann noch im Hotelzimmer «Wohin werde ich entführt?», der allerdings verrät nichts: «Das ist eine Überraschung». In der nächsten Sequenz schreitet Anna-Maria einen mit Rosenblättern dekorierten roten Teppich entlang und scherzt: «Wüsste ich nicht, dass ich verheiratet bin, würde ich denken, dass ich jetzt einen Antrag bekomme. Oh, ich bin aufgeregt», so Ferchichi. Und Bushido lacht.