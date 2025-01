Zweiter Todestag: Felix Neureuther erinnert an Mutter Rosi Mittermaier

Rosi Mittermaier (1950–2023) ist am 4. Januar 2023 gestorben. Die Sportlerin verlor im Alter von 72 Jahren den Kampf gegen den Krebs. Am zweiten Todestag erinnert ihr Sohn Felix Neureuther (40) in den sozialen Medien an sie. Bei Instagram veröffentlichte er ein altes Bild seiner verstorbenen Mutter, die auf dem Foto ihre Enkelin strahlend im Arm hat. Das Gesicht des Nachwuchses ist mit einem Herz–Emoji verdeckt.