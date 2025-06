Zweites Album «American Heart»: Fünf Fakten zu Benson Boone

Der Sänger wuchs in der mormonischen Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage auf, entwickelte jedoch später seine eigenen Überzeugungen. «Ich habe meine eigenen Meinungen. Manche sind von dieser Religion, manche von jener, manche von keiner Religion», sagte er im März 2025 dem «Rolling Stone». An der Verbindung zu seiner Familie habe das jedoch nichts geändert. «Meine Eltern haben definitiv ihre eigenen Ansichten, aber wenn es um Religion und Gott geht, wollen sie, dass ich es selbst herausfinde. Und was auch immer ich herausfinde und was ich für richtig halte, ist das, was sie für mich wollen.»