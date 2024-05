Zweites ESC-Halbfinale: Diese Länder überzeugten das Publikum

Alle Teilnehmer des grossen ESC–Finales am Samstag (11. Mai) stehen fest. Am Donnerstagabend fand in Malmö das zweite Halbfinale des Eurovision Song Contest 2024 statt. Dabei traten 16 Länder mit ihren Acts gegeneinander an, um sich einen der begehrten Plätze in dem Musikwettbewerb zu sichern. Zehn Länder überstanden dank des Publikums die Qualifikationsrunde – darunter unter anderem Israel mit der Künstlerin Eden Golan (20) und ihrem Song «Hurricane».