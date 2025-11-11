Zweites Kind? Hailey Bieber besser vorbereitet als bei Sohn Jack

Hailey Bieber (28) macht kein Geheimnis daraus, dass sie sich mindestens ein weiteres Kind wünscht. In einem neuen Interview erzählt die Ehefrau von Sänger Justin Bieber (31), dass sie darauf auch besser vorbereitet wäre als bei ihrem ersten Baby – ihrem Sohn Jack Blues (1), der im August 2024 zur Welt gekommen ist.
Hailey Bieber fühlt sich «viel besser darauf vorbereitet»
Niemand kann einen richtig darauf vorbereiten, Mutter zu sein, ist Biebers Ansicht. «Ich glaube nicht, dass es irgendetwas gibt, was dir jemand darüber erzählen kann, das dich jemals, jemals, jemals darauf vorbereiten würde, bis du es selbst wirst», sagt das Model im Gespräch mit dem Magazin «GQ». Sie fühle sich heute «viel besser darauf vorbereitet», noch ein zweites Mal Mutter zu werden.
Bei dem kleinen Jack sei dies anders gewesen. Und das, obwohl sie sich als «körperlich stärker als jemals zuvor» empfunden habe, wie sie im Mai der Zeitschrift «Vogue» erzählt hat. Sie habe vor der Geburt «alles gemacht», von Atemübungen und Akupunktur über Yoga bis hin zu Krafttraining.
«Das Schwierigste, was ich je gemacht habe»
«Die Geburt war das Schwierigste, was ich je gemacht habe», erzählte sie. Es kam zu Komplikationen und die Geburt musste eingeleitet werden. Rund 18 Stunden dauerte es laut Bieber, bis sie ihren Sohn zur Welt gebracht hatte. «Der Scheiss war so verrückt. Das war kein Spass», erzählte das Model. Es war zu starken Blutungen gekommen, die demnach schlimmstenfalls zum Tod der jungen Mutter hätten führen können.
Trotz dieser Erfahrung ist Bieber nicht nur ganz vernarrt in ihren Sohn, sie wünscht sich auch mindestens ein weiteres Kind. «Ein Jahr mit dir, mein wunderschöner Junge. Alles Gute zum ersten Geburtstag, Jack Blues. Du bist die Freude in Person», schrieb sie im August bei Instagram. Schon im Mai betonte sie, dass die Familienplanung für sie noch nicht abgeschlossen ist, aber «ein Kind nach dem anderen».
Ähnlich äusserte sie sich über ihren Wunsch auch im Oktober im Podcast «In Your Dreams with Owen Thiele». Eines wisse sie genau: «Ich möchte mehr als ein Kind haben. Aber ich habe es nicht eilig damit.» Als Thiele scherzhaft von «fünf kleinen Biebers» sprach, zeigte sie sich durchaus aufgeschlossen. «Es macht so viel Spass. Ich liebe es, Mama zu sein», schwärmte das Model. Bereits als kleines Mädchen habe sie gewusst, dass sie Mutter werden möchte.