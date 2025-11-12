Zweites Kind? Hailey Bieber besser vorbereitet als bei Sohn Jack

Ähnlich äusserte sie sich über ihren Wunsch auch im Oktober im Podcast «In Your Dreams with Owen Thiele». Eines wisse sie genau: «Ich möchte mehr als ein Kind haben. Aber ich habe es nicht eilig damit.» Als Thiele scherzhaft von «fünf kleinen Biebers» sprach, zeigte sie sich durchaus aufgeschlossen. «Es macht so viel Spass. Ich liebe es, Mama zu sein», schwärmte das Model. Bereits als kleines Mädchen habe sie gewusst, dass sie Mutter werden möchte.