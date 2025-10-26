Zweites Kind: Influencerin Ana Johnson enthüllt Babygeschlecht

Ana Johnson: «Ich hatte einen Traum»

«Vor vielen Jahren hatte ich einen Traum», schrieb sie in dem Instagram–Beitrag. «Einen Traum, der sich so real anfühlte, dass ich erst nicht wusste, ob es wirklich nur ein Traum, oder Realität war, als ich aufgewacht bin.» In diesem Traum sei sie mit zwei Kindern an ihrer Hand gelaufen. «Ein älteres Kind links und ein jüngeres Kind rechts. [...] Beide Kinder waren Jungs. Auch der Altersabstand ist passend», kommentierte sie mit einem gerührten Emoji.