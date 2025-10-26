Zweites Kind: Influencerin Ana Johnson enthüllt Babygeschlecht

Content Creatorin Ana Johnson (32) hat gemeinsam mit Ehemann Tim in einem Instagram–Video das Geschlecht ihres zweiten Kindes offenbart. Das Paar hatte dafür eine Torte vor sich auf dem Tisch. Die Farbe des Kuchens im Inneren lüftete schliesslich das Geheimnis.
Die beiden nahmen Gläser zur Hand, um diese mit geschlossenen Augen in den Kuchen zu stechen. Am Ende verriet der Kuchen im Glas, welches Geschlecht das zweite Kind nach Söhnchen Maui hat. Dieser kann sich auf ein Brüderchen freuen, denn die Farbe Blau kam bei dem Reveal zum Vorschein. «Ich lebe einfach bald hier mit drei Männern», stellte Ana Johnson anschliessend mit einem Lachen fest.
Ana Johnson: «Ich hatte einen Traum»
«Vor vielen Jahren hatte ich einen Traum», schrieb sie in dem Instagram–Beitrag. «Einen Traum, der sich so real anfühlte, dass ich erst nicht wusste, ob es wirklich nur ein Traum, oder Realität war, als ich aufgewacht bin.» In diesem Traum sei sie mit zwei Kindern an ihrer Hand gelaufen. «Ein älteres Kind links und ein jüngeres Kind rechts. [...] Beide Kinder waren Jungs. Auch der Altersabstand ist passend», kommentierte sie mit einem gerührten Emoji.
Die beiden sind seit 2018 verheiratet, im Dezember 2023 kam ihr gemeinsamer Sohn auf die Welt. Fünf Jahre lang kämpfte das Paar zuvor mit einem unerfüllten Kinderwunsch und teilte seine Erfahrungen offen mit den Followern. Auch ihre zweite Kinderwunschreise teilten sie mit ihrer Community.
Ende Juli gab Ana Johnson in einem Posting bekannt: «Pünktchen hat sich festgehalten. Wir können es selber noch überhaupt nicht glauben und stehen noch total unter Schock! [...] Mit meiner aktuellen Therapie hat es damals bei Maui beim ersten Versuch geklappt und diesmal mit derselben Therapie wieder und jetzt bin ich einfach schwanger!» Sie habe sich fest vorgenommen, «diese Schwangerschaft mehr zu geniessen und mehr zu feiern».