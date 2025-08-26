Zweites Kind ist da: Das sagt das ZDF zur «Helene Fischer Show»-Pause

Mit einer wunderschönen Nachricht hat sich Helene Fischer (41) bei ihren Fans gemeldet. In einem persönlichen Brief hat die Schlagerkönigin verkündet, dass sie wieder Mutter geworden ist. «Unsere Tochter hat ein Schwesterchen bekommen», freut sich Fischer unter anderem. Gleichzeitig hat sie deshalb jedoch auch eine nicht ganz so tolle Nachricht: Die traditionell am ersten Weihnachtsfeiertag im ZDF laufende «Helene Fischer Show» muss in diesem Jahr ausfallen.