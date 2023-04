Sängerin Meghan Trainor (29) hatte Ende Januar in der «Today»-Show verkündet, dass sie zum zweiten Mal schwanger sei. «Wir haben es geschafft», sagte die Musikerin. Es sei «endlich passiert, und wir sind so aufgeregt». Der Vater des Kindes ist Trainors Ehemann Daryl Sabara (30), mit dem die Musikerin seit 2021 bereits Sohn Riley (2) hat. In einer weiteren Fernsehshow hat die Sängerin nun verraten, welches Geschlecht ihr zweites Baby hat.