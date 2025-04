Zweitwohnsitz des Models: Heidi Klum geniesst das Leben in New York

Etwa 20 Jahre später soll sich Klum laut «Architectural Digest» ein Penthouse in New York City zugelegt haben. Auf Instagram teilt sie immer wieder Einblicke in ihr Leben vor Ort. Gerade postete sie ein Spiegel–Selfie mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz (35). Klum trägt darauf eine dicke Jacke und einen Pullover, mit einer Kapuze bedeckt sie ihren Kopf. Darunter kommen ihre offenen, blonden Haare und eine Sonnenbrille zum Vorschein. Zum dunklen Hoodie kombinierte die 51–Jährige schwarze Stiefel und Feinstrumpfhose. Auch Ehemann Tom zeigt sich leger in brauner Jacke und blauer Hose. Auf einem zweiten Bild scheint sich das Paar einen Kuss zu geben. «Sonntags–Vibes in NYC», fügte Klum zusammen mit zwei Herz–Emojis hinzu.