Zwischen Jennifer Lopez und Ben Affleck soll Totenstille herrschen

Kein Wort und noch keine Scheidung

Demnach wechseln Lopez und Affleck kein Wort mehr miteinander – weder in Person noch am Telefon. Folglich sei es schwierig, eine Scheidungsvereinbarung zu treffen. Die angeblich unterkühlte Beziehung sei quasi das Einzige, was einer schnellen Scheidung im Weg stehe. Noch seien keine Anwälte engagiert worden, um die Finanzen hinter der möglichen Trennung kümmerten sich die Geschäftsmanager der Stars. Scheidungsanwälte möchten beide Seiten demnach erst zu einem späteren Zeitpunkt engagieren. Sobald eine Einigung erzielt sei, sollen entsprechende Unterlagen vor Gericht eingereicht werden.