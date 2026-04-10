«Zwischen Meer und Maloche»: Sarah Kern als Immobilienmaklerin

Sarah Kern (58) war einmal eine der bekanntesten Modedesignerinnen Deutschlands – Ex–Frau des Modemacherstars Otto Kern, «Fashion Queen» in der Boulevardpresse. Heute kämpft die 58–Jährige in einem ganz anderen Revier ums Überleben: Im knallharten Luxusimmobilienmarkt auf Malta, Zypern und Mallorca versucht sie, als Maklerin Fuss zu fassen. «Viele kennen mich vielleicht noch als Fashion Queen. Ich bin jetzt in einem anderen Haifischbecken tätig – der Immobilienbranche», sagt Kern selbst. Die neue Staffel der Kabel–Eins–Doku–Soap «Zwischen Meer und Maloche» begleitet sie dabei. Zu sehen ab Sonntag, 12. April 2026, um 20:15 Uhr bei Kabel Eins und auf Joyn.