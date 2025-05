Zwischen Oper und Pop: Das plant ESC-Gewinner JJ jetzt

Mit seinem Song «Wasted Love» begeisterte JJ am Samstag das Publikum und die Fachjurys Europas. Mit dem wilden Mix aus Oper, Pop und Techno gewann der 24–Jährige den Eurovision Song Contest in Basel. Im nächsten Jahr findet der Wettbewerb also in seiner Heimat Österreich statt. Und JJ hat für den ESC 2026 schon Pläne. Er träumt von einem «riesigen Opern–Opening». Am besten in der Rolle des Moderators. «Den ESC zu hosten – das wäre wirklich grossartig», sagte er am Sonntag in einer Pressekonferenz.