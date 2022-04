Zwischen Prinz Harry und Prinz Charles soll Funkstille herrschen

Dass Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) bei ihrer Reise zu den Invictus Games in den Niederlanden einen Abstecher nach Grossbritannien gemacht haben, wurde als Schritt der Annährung interpretiert. Im Fall von Queen Elizabeth II. (96) scheint das auch durchaus zu stimmen. Mit seiner Grossmutter habe sich Harry bestens verstanden, wie er selbst in einem TV-Interview verriet. Bei einer anderen wichtigen Person der britischen Königsfamilie soll das hingegen nicht der Fall gewesen sein, wie «The Sun» in Erfahrung gebracht haben will. So herrsche zwischen Prinz Harry und dessen Vater Prinz Charles (73) seither angeblich frostige Funkstille.