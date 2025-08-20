Zwischen Satire und Dschungelcamp: Lutz van der Horst wird 50

Der TV–Tausendsassa ist bekennender Fan von Horrorfilmen und hat eine riesige DVD–Sammlung zuhause. Auf Tele5 moderierte er passenderweise 2022 die «Saw»–Reihe an. Aber auch in Sachen Dschungelcamp kennt sich von der Horst aus. Seit 2022 war er schon häufig Gast bei «Ich bin ein Star – Die Stunde danach» (RTL) und analysierte die Geschehnisse am Promi–Lagerfeuer. Seine lustigen wie spitzzüngigen Expertisen führten dazu, dass ihn gar etliche Zuschauer gerne als Nachfolger von Daniel Hartwich (47) als Moderator des Dschungelcamps gesehen hätten. Den Posten an der Seite von Sonja Zietlow (57) übernahm jedoch bekanntlich Jan Köppen (42).