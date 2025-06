Zwischen Studio und Streetstyle: Die schönsten Trends zum Weltyogatag

Auch am Bein bekommt die typische Yoga–Silhouette ein Fashion–Update: Leggings mit leichtem Schlag und 90ies–inspirierte Capri–Pants feiern ihr Comeback in der Athleisure Wear und setzen neue modische Akzente im Studio und darüber hinaus. Wer es noch bequemer mag: Trackpants mit sportlichen Details und gemütlichem Schnitt runden die Auswahl an stylischen Yogaklamotten ab.