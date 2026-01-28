«Zwischen Tüll und Tränen»-Star Uwe Herrmann ist wieder Single

Uwe Herrmann (63), bekannt als der «Brautkleid–Papst» aus der VOX–Show «Zwischen Tüll und Tränen», und seine Partnerin Susann Hübel (37) haben sich getrennt. Das bestätigte der Unternehmer der Zeitschrift «SuperIllu».
«Susann ist Frühaufsteherin und sehr strukturiert, ich blühe abends auf und bin eher ein Chaot», begründet Herrmann das Liebes–Aus. Die Lebensstile der beiden hätten demnach einfach nicht zusammengepasst, mit dem Altersunterschied von 26 Jahren habe die Trennung nichts zu tun.
Beziehung litt unter Bekanntheit
Herrmann nennt aber noch einen weiteren Faktor, der die Beziehung belastet hat: seine Bekanntheit. Seit zehn Jahren hilft er Bräuten im Fernsehen bei der Suche nach dem perfekten Hochzeitskleid. «Wir konnten kaum irgendwo hingehen, ohne dass ein Fan, meist eine Frau, sich auf mich stürzte», schildert der TV–Star. Susann sei zwar nicht eifersüchtig auf seine weiblichen Fans gewesen, aber «schon auch genervt» von der Situation.
Trotz des Scheiterns ihrer Beziehung gehen beide im Guten auseinander. Die Trennung sei einvernehmlich erfolgt, man wolle auch künftig in Kontakt bleiben, so der Eigentümer des Dresdner Brautmodengeschäfts «Weisses Gewölbe»: «Ich bin froh, dass wir diese Zeit als Paar erleben durften. Susann und ich wünschen einander nur das Beste!»
Hochzeitspläne gescheitert
Knapp zwei Jahre waren die beiden ein Paar. Sie hatten sich bei einem TV–Dreh kennengelernt, bei dem Susanns Freundin mitgewirkt hatte. Wenig später zogen sie bereits zusammen. Gemeinsam gingen sie auch für die VOX–Doku «Volle Kraft voraus» auf Kreuzfahrt durch Indonesien. Noch Anfang 2025 hatte Herrmann im Interview mit der «Süddeutschen Zeitung» über Hochzeitspläne gesprochen. Im September schwärmte er gegenüber «Bunte»: «Susann ist meine Sonne. Wenn bei mir am Himmel Wolken sind, dann strahlt sie.»
Vor Susann war Uwe Herrmann fünf Jahre mit Winnie Hummitzsch liiert gewesen, einer Mitarbeiterin in seinem Brautmodengeschäft. 1986 heiratete Herrmann und liess sich nach sechs Jahren wieder scheiden, aus der Ehe stammt ein Sohn.