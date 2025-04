Zwischenfall: Prinz Harry von Bodyguards aus Saal eskortiert

Prinz Harry kämpft um ein höheres Mass an Sicherheitsvorkehrungen während seiner Aufenthalte in Grossbritannien. Der Sohn von König Charles III. (76), der seit 2020 mit seiner Ehefrau Herzogin Meghan (43) in den USA lebt, fechtet eine vorangegangene Entscheidung an, die ihm nach seinem Rückzug als arbeitendes Mitglied der königlichen Familie ein niedrigeres Schutzniveau zugestanden hatte.