«Zwölf Jahre ohne dich»: Meadow Walker erinnert an verstorbenen Paul

Meadow Walker erinnert regelmässig an ihren Vater

Dazu veröffentlicht sie mehrere private Bilder, die sie als Kleinkind gemeinsam mit ihrem Papa zeigen. Meadow Walker erinnert in schöner Regelmässigkeit an den verstorbenen Actionstar. So schrieb sie etwa vor einem Jahr ebenfalls auf Instagram: «Elf Jahre ohne dich. Ich vermisse dich jeden Tag. Ich liebe dich so sehr.»