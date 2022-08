Zyklus-Apps: Das sollten Nutzerinnen über den Datenschutz wissen

Kritik an der beliebtesten Zyklus-App

Bei allen anderen Trackern zeigte sich laut der Untersuchung hingegen, dass die Daten von Nutzerinnen mit Dritten geteilt oder an sie verkauft werden. In der Kritik steht dabei auch die beliebteste der Zyklus-Apps «Flo» (Android/iOS). Sie geriet bereits 2019 in den Fokus von Datenschützern, weil sie ihre Userinnen in die Irre führte und persönliche Daten mit Facebook teilte, wie das «Wall Street Journal» damals berichtete.