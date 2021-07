10 Gründe, warum die Rezepte von Paris Hilton Horror sind

«Ich bin so aufgeregt! Nächsten Monat kehre ich ins Fernsehen zurück und werde dieses Mal die Küche übernehmen», jubelt Paris Hilton, 40, auf ihrem Instagram-Kanal. Der Grund für ihre Freude: Sie bekommt einen eigene Kochsendung. Die erste Folge von «Cooking with Paris» wird am 4. August auf Netflix laufen, in der ersten Staffel sind insgesamt sechs Episoden à je 30 Minuten geplant. Paris wird sich prominente Unterstützung an den Herd holen, wir werden sie beim Einkaufen, Vorbereiten, natürlich beim Kochen aber wohl kaum beim Abwaschen begleiten und sie in glamourösen Outfits bewundern dürfen. Zumindest der letzte Punkt klingt ganz nach Paris Hilton.