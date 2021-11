Claudia Gasser: Ich bin eine Auslandschweizerin und wohne seit 23 Jahren hier, davon 17 Jahre in Zug. Ich bin in Johannesburg, Südafrika, aufgewachsen. Zug ist in jeder Beziehung ein genialer Ort. Dies zeigt auch der Kantonale Wettbewerbsindikator, bei dem Zug auf dem ersten Platz ist. Das zieht viele Expats an, die das Internationale mit sich bringen. Zudem ist Zug sehr gut vernetzt und in sehr kurzer Zeit überall in der Schweiz erreichbar. In Zug befindet man sich am Puls des Fortschritts. Dies ist uns auch bei der UBS wichtig. Wir leben nicht nur im Hier und Jetzt, sondern antizipieren in unserer Arbeit die Zukunft.