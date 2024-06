In den sozialen Medien werden die Beckhams gefeiert

Dass die Beckhams beim Publikum so viel besser ankommen, liegt vor allem an der Sympathie und dem Identifikationspotenzial, wie Reaktionen in den sozialen Medien zeigen. Die Beckhams werden von den Userinnen und Usern für ihre «inspirierende Arbeitsmoral und Lebensgeschichte» gefeiert. Harry und Meghan hingegen gehen vielen mit ihrem «Gejammere» auf die Nerven. Trotz ihrer «beneidenswerten Privilegien» würden sie nur ihr Los beklagen, heisst es in den Kommentarspalten.