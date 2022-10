Neue Details zum tragischen Unfall in der spanischen Königsfamilie

2020 wurde ihm gar vorgeworfen, in einen Finanzskandal verwickelt zu sein. In Spanien und der Schweiz nahm die Justiz die Ermittlungen wegen Schmiergeldzahlungen auf, die der Ex-König im Zusammenhang mit dem Bau einer Schnellbahnstrecke in Saudi-Arabien erhalten haben soll. Die Ermittlungen wurden mittlerweile eingestellt. Der ehemalige Monarch lebte zwei Jahre, bis 2022, im Exil in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Derzeit soll er sich wieder in Spanien aufhalten.