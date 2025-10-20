Loris Mittaz wuchs in Crans-Montana VS auf und lebt noch immer in seinem Elternhaus mit der traumhaften Aussicht. Früher konnte er sie sehen. Heute vertraut er darauf, dass die Leute wissen, was sie tun, wenn sie ihn auf eine Hängebrücke setzen, unter der es hundert Meter in die Tiefe geht. «Mir war schwindlig», sagt er und verzieht das Gesicht zu einem spitzbübischen Lächeln. «Und so mulmig, dass ich Kopfschmerzen bekam. Aber sobald ich am Piano sitze, verschmelze ich mit der Musik, bin in meiner Blase.»