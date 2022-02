Angela Martini ist Mutter geworden

Sohn Kyree kam am 2. Dezember in Dallas (USA) zur Welt und mache das Liebesglück des Paares komplett, schwärmte das Model in einem Interview mit dem «Blick». Sie fühle sich durch die Mutterschaft extrem erfüllt und habe sofort gespürt was ihr Sohn brauche. Auch sei der Tagesablauf ein ganz anderer und sie versuche alle Tagesaktivitäten mit den Bedürfnissen ihres Sohnes zu kombinieren. Ob der Kleine noch Geschwister bekomme, liess Martini offen. Was sie auf jeden Fall wisse, sei, dass Kylee ein Weltenbürger werde. Die kleine Familie lebe an verschiedenen Orten, und bei ihnen zu Hause würden fünf Sprachen gesprochen, was sie als grossen Vorteil empfinde.