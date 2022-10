Rapp war «wie eingefroren»

Rund eine Stunde habe sich Rapp demnach im Zeugenstand befunden und von einer «alarmierenden» Begegnung mit dem Oscarpreisträger berichtet, die sich zugetragen haben soll, als der heute 50-jährige Rapp 14 Jahre alt war. Er befand sich damals in New York, um als Nachwuchsschauspieler in der dortigen Theaterszene Fuss zu fassen. Als er so schliesslich mit Spacey in Kontakt kam und zu einer Party in dessen Apartment eingeladen wurde, habe er sich folglich nichts dabei gedacht.