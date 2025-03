Ihr Bandkollege war wie ein Bruder

Auch eine sehr enge Verbindung hatte AnNa R. mit ihrem Bandkollegen Peter Plate (57). Auf Social Media richtet er emotionale Worte an seine Bandkollegin und Freundin: «Wir haben uns immer als Geschwister gesehen. Was für fantastische Zeiten wir hatten. Wir hielten uns fest und liessen uns los, als es an der Zeit war», schreibt er und fügt an: «AnNa, du wirst mir so fehlen. Mein ganzes Leben, meine ganzen Jahre in Berlin, all das war mit dir verbunden. Rosenstolz war eine der schönsten Zeiten meines Lebens. Rosenstolz, das waren du und ich. Und jetzt bist du nicht mehr da. Ich werde dich jede Sekunde vermissen.»