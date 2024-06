Reine Mädels-Truppe um ihn herum

«Fröhlichen Vatertag an unseren Liebling-Girl-Dad. Wir lieben dich, BW», schrieb Demi Moore zu der Bildstrecke, die eine Reise durch die Zeit mit Bruce Willis und all seinen Töchtern darstellt. In ihrer Instagram-Story kommentierte Emma Heming-Willis den Post und schrieb: «Ich könnte ihn mir mit einem Sohn gar nicht vorstellen. Er ist der beste Vater für all unsere Töchter.»