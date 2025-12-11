Aurora Ramazzottis abenteuerlicher Start ins Leben

Weit kamen sie allerdings nicht. Denn auf den Wetterbericht war kein Verlass, wie Hunziker verrät. «Es hat nicht geschneit, es ist auch kein Schnee vorhergesagt, doch dann bricht ein Schweizer Schneesturm los, der uns weder vorwärts noch rückwärts kommen lässt.» Das Auto und die Pneus seien nicht auf einen solchen Wetterumschwung vorbereitet gewesen – und auch Hunzikers Garderobe mit Strumpfhose und Mokassins war nicht für Schnee geeignet. Hilfe per Handy rufen? Eher schwierig. «Das Handy hat keinen Empfang, weil wir das Jahr 1996 haben und es noch wenige Sendemasten gibt», erzählt die Wahl-Italienerin.