Die Vorstellung, der 1949 in Freehold, New Jersey, geborene Sänger würde dereinst Milliardär, hätte bei ihm in jungen Jahren wohl höchstens ein bitteres Kopfschütteln ausgelöst. Und führt angesichts seines heutigen Mega-Vermögens zur kritischen Frage, ob Springsteen mit der Anhäufung von so viel Geld nicht seine Ideale verraten hat.