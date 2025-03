Autor Hansjörg Schertenleib versöhnt sich mit seiner Heimatstadt

Schertenleibs literarische Biografie, aber auch seine Wohnortwechsel zeugen von der Lust auf Neues. In Maine wagte er sich an den Kriminalroman, ein Genre, von dem er sich bis dahin fernhielt. Und auch die Mundart ist etwas, das nicht mit seinem Namen assoziiert wurde – bis jetzt. «Wir können die Mundart nicht einfach den Bernern überlassen», ist er überzeugt.



Auch an der Vernissage von «S’Wätter vo geschter» in Zürich – es lasen Stefan Gubser und Mona Petri – drückte Schertenleib seine Lust am Unbekannten im Text aus. Verständlich in Anbetracht der Akribie, mit der er schreibt. «Ich sitze jeden Tag am Schreibtisch. Und das seit 43 Jahren. Ich liebe es immer noch. Ich schreibe wahnsinnig gern», sagt er, lässt den Satz etwas wirken und lächelt.